La médiathèque de Sainte Marie vous donne rendez-vous le vendredi 1er avril à 20h30 pour une soirée autour des chemins de Compostelle. Que l'on soit randonneur expérimenté, futur débutant ou tout simplement curieux, c'est l'occasion de venir rencontrer et échanger avec ceux et celles qui ont déjà bien usé leurs chaussures ! Qui sait, peut-être que ça vous encouragera à sauter le pas ? C'est également l'occasion de venir (re)découvrir l'exposition "Compostelle, la marche à l'inconnue", présente dans le hall de la mairie ainsi que dans la médiathèque, jusqu'au 29 avril. +33 2 99 72 64 99

