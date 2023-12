Rencontre organisée en partenariat avec l’INSERM : Quelle santé pour nos enfants ? Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 1 février 2024 19:00, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Une table ronde, pour échanger ensemble sur les impacts que la dégradation de l’environnement peut avoir sur notre santé et celle de nos enfants.

Les enjeux environnementaux contemporains nous invitent à repenser

nos modes de vie et à prendre conscience de leurs impacts sur notre santé et sur celle de nos enfants. Sylvie Issanchou,

spécialiste des préférences et comportements alimentaires, nous aidera à

comprendre et décrypter ce qui se joue autour de l’alimentation des

plus jeunes : comment les comportements alimentaires se forment-ils dans

la petite enfance ? Quel rôle avons-nous à

jouer dans ce processus ?

L’épidémiologiste Orianne Dumas nous parlera

quant à elle des pathologies respiratoires dans la population infantile, en

lien avec la qualité de l’air, et notamment dans leur environnement

préscolaire. Elle évoquera plus particulièrement le cas de l’asthme, maladie

chronique la plus fréquente chez l’enfant.

Orianne

Dumas est

chargée de recherche à l’Inserm et exerce son activité au sein du Centre de

recherche en épidémiologie et santé des populations de Villejuif (unité Inserm

1018 / Université Paris-Saclay / Université de

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines). Spécialiste des maladies respiratoires,

elle s’intéresse particulièrement au risque de développer ce type de

pathologies chez les enfants dans leur environnement pré-scolaire (crèches).

Elle conduit notamment le projet CRESMINA, financé par l’Agence nationale de la

recherche, consacré à l’étude de la corrélation des profils de microbiote nasal

en fonction de la qualité de l’air dans ces établissements.

Sylvie Issanchou est

directrice de recherche honoraire de l’Institut national de recherche

pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Elle est

également membre de l’Académie d’Agriculture de France à la Section 8

Alimentation humaine. Elle est spécialiste des

préférences et comportements alimentaires chez l’humain. Elle a mis sur

pied un groupe de recherche multidisciplinaire qui étudie les

déterminants sensoriels et cognitifs du comportement, leur développement

durant l’enfance et leur dynamique tout au long de

la vie. Elle a coordonné une dizaine de projets européens et coorganisé

plusieurs congrès nationaux et internationaux sur cette thématique.





Les

échanges seront modérés par Annalisa Plaitano, communicatrice

scientifique.

Sur réservation auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

@