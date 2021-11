Voiron Voiron Isère, Voiron Rencontre «Olympe et les deux mousquetaires» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron Isère Venez participer à une rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place « Olympe et les deux mousquetaires » Animée par Livr@dos, dans le cadre du festival Livres à vous. Bibliothèque de Voiron «Philippe Vial» 5 boulevard Edgar Kofler Voiron

