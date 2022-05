RENCONTRE OISEAUX, ECUREUILS ET TECHNIQUES D’AFFUT

RENCONTRE OISEAUX, ECUREUILS ET TECHNIQUES D’AFFUT, 28 août 2022, . RENCONTRE OISEAUX, ECUREUILS ET TECHNIQUES D’AFFUT

2022-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 Projection-diaporama naturaliste et présentation du travail de photographe par Denis Gluziki.

A 10h focus sur les oiseaux et à 14h zoom sur les écureuils.

Dimanche 28 août à partir de 10h

Tout public, gratuit sur inscription par tel. 03.83.71.23.25 ou mail: maisondelaforet@ccvp.fr dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville