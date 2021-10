Figeac Figeac Figeac, Lot Rencontre : “Océan Plastique” avec Nelly Pons Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Rencontre : “Océan Plastique” avec Nelly Pons Figeac, 7 octobre 2021, Figeac. Rencontre : “Océan Plastique” avec Nelly Pons 2021-10-07 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-07 Médiathèque Astrolabe

Figeac Lot Figeac Jeudi 07 octobre

18:30Avec la librairie Le livre en fête

Entrée libre et gratuite

Médiathèque de l’Astrolabe Rencontre avec Nelly Pons, autrice d’Océan plastique.

L'océan recouvre 71 % de notre planète, absorbe près d'un tiers du CO2 que nous produisons, régule le climat, fournit oxygène, nourriture, eau, médicaments… Pour autant, plus de 8 millions de tonnes de plastique y pénètrent chaque année, et avec, les polluants qui les constituent. Aujourd'hui nous le savons, nous aussi nous mangeons, buvons et respirons du plastique. Pourtant, des solutions existent. Pas à pas, Nelly Pons démontre que nous pouvons mettre fin au cercle infernal, pour peu que nous le voulions bien. servicesculturels@grand-figeac.fr +33 5 65 34 66 77

18:30Avec la librairie Le livre en fête

Entrée libre et gratuite

