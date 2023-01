Rencontre : Niki Lindroth von Bahr Institut suédois Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mercredi 01 février 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit Retrait des contremarques dès 18h le jour-même. Alors que l’exposition que nous lui consacrons bat son plein, la réalisatrice Niki Lindroth von Bahr vient à la rencontre de son public français et raconte son parcours, son travail, ses influences et ses projets. Cette rencontre est un prolongement, ou une introduction, à l’exposition qui présente quatre courts métrages en stop-motion ainsi que de nombreux éléments et témoins du processus créatif de Niki Lindroth von Bahr. Ses fables douces-amères sont à la fois très ancrées dans la société suédoise et chargées de questionnements existentiels, donnant lieu à de riches discussions. Informations pratiques La discussion est traduite en français.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Luca Lomazzi Figurines fabriquées et mises en scène par Niki Lindroth von Bahr.

