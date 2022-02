Rencontre – Néanderthal : parole scientifique et vision d’artiste Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Rencontre – Néanderthal : parole scientifique et vision d’artiste Les Eyzies, 3 mars 2022, Les Eyzies. Rencontre – Néanderthal : parole scientifique et vision d’artiste Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-03-03 – 2022-03-03 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne (Re)découvrez la Préhistoire à travers le prisme de la paléoanthropologie et de la bande dessinée : une rencontre originale entre un scientifique et un artiste qui croisent leurs disciplines pour donner un visage à cette période. La rencontre sera précédée d’une séance de dédicace à 17h30. Rencontre avec Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Museum national d’Histoire naturelle et Emmanuel Roudier auteur de bandes dessinées, de jeu de rôle sur table et illustrateur scientifique. (Re)découvrez la Préhistoire à travers le prisme de la paléoanthropologie et de la bande dessinée : une rencontre originale entre un scientifique et un artiste qui croisent leurs disciplines pour donner un visage à cette période. La rencontre sera précédée d’une séance de dédicace à 17h30. Rencontre avec Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Museum national d’Histoire naturelle et Emmanuel Roudier auteur de bandes dessinées, de jeu de rôle sur table et illustrateur scientifique. +33 5 53 06 06 97 (Re)découvrez la Préhistoire à travers le prisme de la paléoanthropologie et de la bande dessinée : une rencontre originale entre un scientifique et un artiste qui croisent leurs disciplines pour donner un visage à cette période. La rencontre sera précédée d’une séance de dédicace à 17h30. Rencontre avec Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Museum national d’Histoire naturelle et Emmanuel Roudier auteur de bandes dessinées, de jeu de rôle sur table et illustrateur scientifique. ©Amazon

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Rencontre – Néanderthal : parole scientifique et vision d’artiste Les Eyzies 2022-03-03 was last modified: by Rencontre – Néanderthal : parole scientifique et vision d’artiste Les Eyzies Les Eyzies 3 mars 2022 Dordogne Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne