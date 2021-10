Rencontre Nay, 17 octobre 2021, Nay.

Rencontre 2021-10-17 – 2021-10-17 La minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’exposition Chahab jardin secret, l’artiste vous propose de venir à sa rencontre et, ensemble, de décortiquer son art.

” Montre-moi ton atelier et je te dirais qui tu es”. L’œuvre de Chahab est une joyeuse reconstruction de signes graphiques et picturaux puisant évidemment à la source de ses origines et d’une culture riche et lointaine, chargée de symboles et de souvenirs. Ce n’est pas un programme excluant mais une généalogie de l’accueil, de la sagesse et de la plénitude. Ses oeuvres portent le message d’une langue rétinienne universelle : une certaine joie à l’œuvre.

Dans le cadre de l’exposition Chahab jardin secret, l’artiste vous propose de venir à sa rencontre et, ensemble, de décortiquer son art.

” Montre-moi ton atelier et je te dirais qui tu es”. L’œuvre de Chahab est une joyeuse reconstruction de signes graphiques et picturaux puisant évidemment à la source de ses origines et d’une culture riche et lointaine, chargée de symboles et de souvenirs. Ce n’est pas un programme excluant mais une généalogie de l’accueil, de la sagesse et de la plénitude. Ses oeuvres portent le message d’une langue rétinienne universelle : une certaine joie à l’œuvre.

+33 5 59 13 91 42

Dans le cadre de l’exposition Chahab jardin secret, l’artiste vous propose de venir à sa rencontre et, ensemble, de décortiquer son art.

” Montre-moi ton atelier et je te dirais qui tu es”. L’œuvre de Chahab est une joyeuse reconstruction de signes graphiques et picturaux puisant évidemment à la source de ses origines et d’une culture riche et lointaine, chargée de symboles et de souvenirs. Ce n’est pas un programme excluant mais une généalogie de l’accueil, de la sagesse et de la plénitude. Ses oeuvres portent le message d’une langue rétinienne universelle : une certaine joie à l’œuvre.

minoterie

dernière mise à jour : 2021-09-28 par