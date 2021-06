Lyon Parc de la Tête d'Or Métropole de Lyon RENCONTRE NATURE : TITEUF AU PARC DE LA TÊTE D’OR Parc de la Tête d’Or Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

RENCONTRE NATURE : TITEUF AU PARC DE LA TÊTE D’OR Parc de la Tête d’Or, 11 juin 2021-11 juin 2021, Lyon. RENCONTRE NATURE : TITEUF AU PARC DE LA TÊTE D’OR

Parc de la Tête d’Or, le vendredi 11 juin à 11:00

À l’occasion de la sortie de l’album La Grande Aventure, l’auteur de la série Titeuf (Glénat), Zep, propose aux enfants et aux familles de le rejoindre pour une joyeuse promenade dans le parc. Vous découvrirez en grand format des planches des nouvelles aventures du célèbre héros à la mèche blonde, qui part avec son copain Manu en colo se frotter à l’écologie, aux nouvelles amitiés et aux amours de vacances. Rendez-vous Allée du Parc aux Daims, entre la Roseraie de Concours et le Carrousels du Parc Comme Titeuf, venez prendre un bol d’air pur et humer un peu de nature au parc de la Tête d’or ! Parc de la Tête d’Or Place Général Leclerc 69006 Lyon Lyon Les Brotteaux Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T11:00:00 2021-06-11T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Tête d'Or Adresse Place Général Leclerc 69006 Lyon Ville Lyon lieuville Parc de la Tête d'Or Lyon