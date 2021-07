Ottrott Ottrott Bas-Rhin, Ottrott Rencontre Nature et Energies Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rencontre Nature et Energies Ottrott, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Ottrott. Rencontre Nature et Energies 2021-07-14 16:30:00 – 2021-07-14 19:30:00

Ottrott Bas-Rhin EUR Dorothée, Patrick et Audrey vous invitent à un moment de pratiques énergétiques et de partage gustatif. Un événement placé sous le signe de la bienveillance et du bien-être ! Il est question dans cet atelier de spiritualité introspective, de respect des convictions et d’ouverture d’esprit ; toute notion de spiritisme ou de confession religieuse est exclue. Ramener un tapis de yoga ou couverture, coussins et tout autre élément de confort. Sur Réservation Moment de pratiques énergétiques et de partage gustatif ! +33 3 88 47 66 66 Dorothée, Patrick et Audrey vous invitent à un moment de pratiques énergétiques et de partage gustatif. Un événement placé sous le signe de la bienveillance et du bien-être ! Il est question dans cet atelier de spiritualité introspective, de respect des convictions et d’ouverture d’esprit ; toute notion de spiritisme ou de confession religieuse est exclue. Ramener un tapis de yoga ou couverture, coussins et tout autre élément de confort. Sur Réservation dernière mise à jour : 2021-07-03 par

