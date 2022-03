Rencontre nationale des monnaies locales de France Lignières, 15 février 2022, Lignières.

Rencontre nationale des monnaies locales de France Lignières

2022-02-15 – 2022-04-18

Lignières Cher Lignières

Utilisée comme une monnaie complémentaire à l’euro, la monnaie locale concerne un éventail réduit de biens et services et peut également servir à développer des projets solidaires. Lignières fut un précurseur en France il y a plus de 60 ans. Découvrez son histoire, l’engouement et le renouvellement de cette monnaie de nos jours.

Organisée par l’association de la monnaie locale complémentaire citoyenne en Berry, cette rencontre qui se déroule partout en France, propose exposition, conférences sur l’historique de cette monnaie locale d’hier à Lignières (1956-1958) mais aussi sur les monnaies locales d’aujourd’hui et de demain

+33 7 83 75 68 97

Pixabay

Lignières

