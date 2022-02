Rencontre musique et mouvement Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Rencontre musique et mouvement Saint-Renan, 13 mars 2022, Saint-Renan. Rencontre musique et mouvement Place Guyader Espace culturel Saint-Renan

2022-03-13 15:00:00 – 2022-03-13 16:00:00 Place Guyader Espace culturel

La formule est efficace et rodée, pour cette deuxième jam de l'année, en rassemblant danseurs, musiciens, pratiquants ou simples curieux mais elle réserve toujours son lot de surprises. Chaque jam est différente et riche de ce que chacun y apporte. Cette rencontre, placée sous le signe de l'improvisation et de l'échange, se déroule dans une atmosphère conviviale et toujours bienveillante. musique@ccpi.bzh +33 2 98 32 97 85 http://musique.pays-iroise.bzh/

