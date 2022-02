Rencontre musiciens et bal trad en soirée La Doline,Sébazac (12)

La Doline, Sébazac (12), le samedi 12 mars à 15:00

La rencontre du mois : 15h musiciens et chanteurs, pour travailler le répertoire du bal du soir.. salle du 1er étage 19h repas partagé à la Doline 20h 30 bal trad ouvert à tous ! à la Doline *source : événement [Rencontre musiciens et bal trad en soirée](https://agendatrad.org/e/35472) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

organisé par Trad en 4d La Doline,Sébazac (12) La Doline, 12740 Sébazac, France

