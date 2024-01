Rencontre musiciens/danseurs Saint-Affrique, samedi 9 mars 2024.

Rencontre musiciens/danseurs Saint-Affrique Aveyron

Des rencontres mensuelles en toute simplicité, entre danseurs et musiciens qui souhaitent partager leur intérêt pour les danses traditionnelles.

Avis à celles et à ceux qui souhaitent découvrir, pratiquer ou explorer le trad dans toute sa diversité.

Pour plus de facilité, veuillez vous garer au cimetière .

71 Route de Bages

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09



