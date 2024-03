Rencontre Musicales de La Baule – 2e édition Parc des Dryades 44500 La baule La baule, samedi 6 juillet 2024.

Rencontre Musicales de La Baule – 2e édition DU ROMANTISME A LA MODERNITE​ Vienne de 1870 à 1910​ De Brahms à Mahler et Schoenberg​ Les Rencontres Musicales de La Baule, un festival qui met à l’honneur musique classique et patrimoine … 6 – 15 juillet Parc des Dryades 44500 La baule

DU ROMANTISME A LA MODERNITE​

Vienne de 1870 à 1910​

De Brahms à Mahler et Schoenberg​

Les Rencontres Musicales de La Baule, un festival qui met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence​ au service de grands musiciens et de jeunes talents​.

​Le programme sera bientôt disponible

Parc des Dryades 44500 La baule
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 24 34 44
contact@rencontres-musicales-labaule.com
https://rencontres-musicales-labaule.com

