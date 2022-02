RENCONTRE MUSICALE Vincent Pollet-Villard Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque Castagnéra, le vendredi 18 mars à 18:15

LE BLUES ILLUSTRE PAR LE PIANO Découvrez le blues présenté en musique par Vincent Pollet-Villard (pianiste / chanteur), fondateur de Leon Newars et des Backscratchers. Il a puisé son inspiration à la Nouvelle-Orléans, où il a vécu pendant 2 ans, lui permettant de s’approcher des racines de ce style fondateur. En partenariat avec Rock et Chanson LE BLUES ILLUSTRE PAR LE PIANO Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence Gironde

2022-03-18T18:15:00 2022-03-18T20:00:00

