2022-07-23 11:00:00 – 2022-07-23 12:00:00

Qui aurait pu songer que les Landes de Gascogne possèdent un patrimoine instrumental d'une aussi grande richesse et une pratique d'une incroyable originalité : imaginez des trompes d'appel que les musiciens brisent à la sortie de la messe, une cornemuse aux origines mystérieuses, un prêtre qui achète son instrument au musicien pour empêcher le bal…

