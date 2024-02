Rencontre musicale Maxime Rovere avec Anne Weddigen à la lyre La Galerne Le Havre, mardi 12 mars 2024.

Rencontre musicale Maxime Rovere avec Anne Weddigen à la lyre La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Maxime Rovère réhabilite un des maîtres des spiritualités anciennes, injustement oublié. « Le Livre de l’amour infini » raconte la vie d’Apollonios de Tyane, philosophe grec du Ier siècle apr. J.-C. qui, guidé par une intense soif de sagesse, a voyagé jusqu’en Inde et en Afrique noire.

A son retour à Rome, il a multiplié les enseignements et les guérisons au point d’être considéré par les oracles et par les peuples comme un homme divin. Ce livre est un vrai roman de l’Antiquité.

Maxime Rovere a invité la musicologue Anne Weddigen qui jouera quelques morceaux musicaux à la lyre pendant la rencontre.

Entrée libre, sur inscription

Maxime Rovère réhabilite un des maîtres des spiritualités anciennes, injustement oublié. « Le Livre de l’amour infini » raconte la vie d’Apollonios de Tyane, philosophe grec du Ier siècle apr. J.-C. qui, guidé par une intense soif de sagesse, a voyagé jusqu’en Inde et en Afrique noire.

A son retour à Rome, il a multiplié les enseignements et les guérisons au point d’être considéré par les oracles et par les peuples comme un homme divin. Ce livre est un vrai roman de l’Antiquité.

Maxime Rovere a invité la musicologue Anne Weddigen qui jouera quelques morceaux musicaux à la lyre pendant la rencontre.

Entrée libre, sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Rencontre musicale Maxime Rovere avec Anne Weddigen à la lyre Le Havre a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie