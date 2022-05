Rencontre musicale et historique: 1522, sac de Morlaix Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Rencontre musicale et historique pour évoquer la journée du drame Le 1er juillet 1522, les troupes du roi d’Angleterre Henry VIII ravagent la ville de Morlaix. Son image va en être totalement transformée.

Au cours de cette rencontre, découvrez les raisons de cet événement et revivez cette journée historique. Musiques, chants et visuels accompagneront la présentation. Marthe Vassallo, chant | Olivier Depoix, cornemuses | Emmanuelle Huteau, chant et hautbois anciens | Philippe Lahellec, propos historique contact@sonarmein.fr Son ar mein consort

