RENCONTRE MUSICALE DYLAN ET BAEZ Médiathèque Castagnéra, 10 juin 2022, Talence.

RENCONTRE MUSICALE DYLAN ET BAEZ

Médiathèque Castagnéra, le vendredi 10 juin à 18:15

### **Par Orville Grant, guitare et chant, et Erika Sail, chant** Vendredi 10 juin 18h15 Médiathèque à Castagnéra Salle des animations Un concert-conférence où sont illustrés, en musique, les relations amoureuses, politiques et artistiques de Joan Baez et Bob Dylan entre 1961 et 1975 et le cheminement qui a amené Dylan à devenir Prix Nobel de Littérature en octobre 2016. Orville Grant et Erika Sail sont accompagnés de Dany Ducasse et Frédéric Guédon aux guitares et à l’harmonica. Entrée libre À partir de 8 ans

Entrée libre

Par Orville Grant, guitare et chant, et Erika Sail, chant

Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T18:15:00 2022-06-10T20:00:00