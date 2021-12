Versailles Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Rencontre musicale avec Arnaud Rebotini – Festival Electrochic Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le jeudi 17 mars 2022 à 19:00

Au programme : – Exploration de la musique électronique et de la composition par Arnaud Rebotini – Présentation du projet et des machines qui seront joués le samedi 19 mars à Vélizy-Villacoublay dans le cadre du festival – Explications et démonstrations : contextualisation historique, exploration des rythmes et sons produits, évolution de la musique électronique au fil du temps et des technologies – Le musicien professionnel sans formation classique – La création d’un label, le format 360 – Le « marché » de la musique électronique – La composition de musiques de films – Échanges avec le public / retour d’expériences

Entrée libre, réservation obligatoire

Figure incontournable de l'électro, Arnaud Rebotini vous fait plonger dans l'univers de la musique électronique.

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T21:00:00

