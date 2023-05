Rencontre musicale autour de Luciano Berio Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre musicale autour de Luciano Berio Bibliothèque publique d’information, 22 juin 2023, Paris. Le jeudi 22 juin 2023

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de ManiFeste, le festival de l’Ircam, la Bibliothèque publique d’information programme une rencontre musicale autour de Luciano Berio. La Bpi vous invite à découvrir Luciano Berio, compositeur emblématique de la seconde moitié du XXè siècle, en compagnie du musicologue Giordano Ferrari. La discussion sera suivie de la performance de la Sequenza III de Berio pour voix seule par la chanteuse Valérie Philippin. Avec Valérie Philippin, chanteuse, autrice, compositrice

Giordano Ferrari, musicologue, enseignant-chercheur à l’Université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/rencontre-musicale-autour-de-luciano-berio/

