Rencontre : Morts pour la France ! Elle s’appelait Olga, ils s’appelaient Rino et Marcel Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 10 mars 2024.

Rencontre : Morts pour la France ! Elle s'appelait Olga, ils s'appelaient Rino et Marcel

À l’occasion de la parution de « Rino Della Negra, footballeur et partisan » de Dimitri Manessis et Jean Vigreux, Libertalia, 2022 ; « Olga Bancic. Une jeune mère dans la Résistance » de Marie-Florence Ehret, Oskar, 2022 ; « Du sang dans la clairière. Mont-Valérien 1941- 1944 » de Tal Bruttmann, Efix et Antoine Grande, éditions Ouest-France, 2023.

Dans le cadre de l’exposition « Des Étrangers dans la Résistance »

Originaires de cultures et de pays différents, Olga Bancic (1912-1944), Rino Della Negra (1923-1944) et Marcel Rajman (1923-1944) ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour libérer la France du joug nazi. Ils appartenaient au groupe FTP-MOI de la région parisienne, dirigé par Boris Holban, puis par Missak Manouchian. Ils ont tous trois été arrêtés par la police française en novembre 1943 et exécutés l’année suivante.

Des publications récentes éclairent les trajectoires de ces jeunes gens longtemps oubliés de la mémoire collective.

En présence des auteur.e.s.

Animée par André Loez, historien, producteur du podcast Paroles d’histoire.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

