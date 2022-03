Rencontre Mondiale des famille – En Provence Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

### Pour clôturer l’année de la famille, les évêques des diocèses d’Aix-Arles, Ajaccio, Avignon, Digne, Fréjus-Toulon, Gap-Embrun, Marseille, Monaco et Nice vous invitent tous à cette rencontre des familles ! 9 diocèses de Corse et Provence co-organisent cet événement en réponse à l’appel du Pape, qui a invité les diocèses à organiser cette 10ème journée mondiale localement : c’est la 1ère fois que les diocèses co-organisent un événement. ### **Au programme :** 9h : café d’accueil 10h : catéchèse et temps de partage 13h : pique-nique tiré du sac 14h : marche vers Saint-Joseph, ateliers et jeux 16h30 : messe de clôture de l’Année de la famille Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site dédié ici : [Journée mondiale des familles – Cotignac](https://jmfprovence.fr) Retrouvez aussi [le programme de la Xè rencontre mondiale des familles à Rome](https://www.romefamily2022.com/fr/)

Un temps festif, de prière et de partage, à vivre en famille ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

