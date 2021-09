RENCONTRE / MOBILITÉS AFRIQUE / MONDE Cité internationale des arts, 30 septembre 2021, Paris.

**RENCONTRE / MOBILITÉS AFRIQUE / MONDE** Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts est un havre d’hospitalité par excellence pour des artistes du monde entier, de toutes disciplines, de toutes générations et de tous horizons. Dans un contexte d’accélération des transformations sociétales, la fondation souhaite ouvrir la réflexion sur le rôle des résidences d’artistes et la mobilité. La Cité internationale des arts s’est ainsi associée avec le réseau d’information sur la mobilité culturelle, On the Move, pour co-organiser le projet intitulé MobilitéS Afrique / Monde, en collaboration avec le fonds de mobilité Art Moves Africa. Cette rencontre du 30 septembre, ouverte à toutes et tous, viendra clôturer un cycle de sessions en ligne qui a eu lieu les 4 mai et 6 juillet 2021 et qui a rassemblé, en groupes de travail, plus de 100 professionnel.le.s de la culture (directeurs.trices de lieux, structures, financeurs de la mobilité, activistes etc.) et artistes de plus de 30 pays africains avec des partenaires d’Europe et d’Amérique du Nord. Elle a pour objectif de partager les axes clefs des discussions notamment autour du rôle des lieux de résidences sur les enjeux de mobilité au sein et en lien avec le continent africain. L’idée d’un appel pour une mobilité plus juste et solidaire, particulièrement dans le contexte de la pandémie et au-delà, sera également introduite pour discussions et suivi. Rencontre modérée par Ayoko Mensah (Bozar, Belgique) avec des interventions sur site et en ligne par Jean-Sylvain Tshilumba Mukendi (Picha / Lubumbashi Biennale, Belgique / République démocratique du Congo), Ukhona Ntsali Mlandu (Greatmore Studios, Afrique du Sud), Pierre Claver Mabiala (Réseau Arterial, Congo-Brazzaville), François Bouda (Sankhof’Arts Productions, Burkina Faso), Carole Karemera (Ishyo Arts Centre, Rwanda), Ammar Kessab (Trans-saharan Mobility fund, Algérie) et Jean-Christophe Lanquetin (Scu2 collectif, France). Seront également associées à la conversation deux artistes résidentes à la Cité internationale des arts, Lina Attalah (Egypte) et Noella Wiyaala (Ghana). **Jeudi 30 septembre 2021, 17h** **Auditorium de la Cité internationale des arts**

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

