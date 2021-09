Rencontre | MOBiDYS Fouesnant, 16 octobre 2021, Fouesnant.

Rencontre | MOBiDYS 2021-10-16 – 2021-10-16 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA LECTURE ACCESSIBLE AUX DYS

Rencontre Tout public

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION

MOBiDYS est une entreprise nantaise qui combine son expertise DYS et la puissance du numérique pour permettre l’accès du plus grand nombre à la lecture. Audio, numériques ou papier, leurs livres permettent de soulager l’effort de lecture et de libérer le cerveau du lecteur afin que son attention soit portée au sens plutôt qu’au décodage.

Les livres FROG, présentés lors de cette démonstration, sont des livres interactifs et personnalisables, enrichis cognitivement au moyen d’une multitude d’outils d’aide à la lecture (changement de police, mise en avant des syllabes, soutien audio, définitions…).

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE (02.98.51.14.14 – CONTACT.MEDIATHEQUE@ARCHIPEL-FOUESNANT.FR)

Dans le cadre de ÊTRE, une programmation consacrée au handicap

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA LECTURE ACCESSIBLE AUX DYS

Rencontre Tout public

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION

MOBiDYS est une entreprise nantaise qui combine son expertise DYS et la puissance du numérique pour permettre l’accès du plus grand nombre à la lecture. Audio, numériques ou papier, leurs livres permettent de soulager l’effort de lecture et de libérer le cerveau du lecteur afin que son attention soit portée au sens plutôt qu’au décodage.

Les livres FROG, présentés lors de cette démonstration, sont des livres interactifs et personnalisables, enrichis cognitivement au moyen d’une multitude d’outils d’aide à la lecture (changement de police, mise en avant des syllabes, soutien audio, définitions…).

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE (02.98.51.14.14 – CONTACT.MEDIATHEQUE@ARCHIPEL-FOUESNANT.FR)

Dans le cadre de ÊTRE, une programmation consacrée au handicap

dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN