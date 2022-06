Rencontre Michel Van Zeveren : auteur jeunesse

2022-06-18 – 2022-06-18 Dans le cadre du dispositif « Un livre à tout âge » tous les CP du département se sont vu offrir l’album de Michel Van Zeveren, Dessine-moi un Petit Prince, paru à L’école des loisirs. Il est maintenant temps de rencontrer l’auteur autour d’une grande fresque collective où un atelier dessin vous attend. Peut-être glissera-t-il au passage une dédicace dans votre album !

