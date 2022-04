RENCONTRE MICHEL BUSSI – NOUVELLE BABEL, 27 avril 2022, .

RENCONTRE MICHEL BUSSI – NOUVELLE BABEL

2022-04-27 – 2022-04-27

Michel Bussi vient nous présenter son dernier roman La nouvelle Babel (paru aux éditions Les Presses de la Cité). Jouant avec les codes du suspens, de la manipulation et du roman d’anticipation, jamais Michel Bussi ne vous aura autant fait voyager. « 2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés… Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s’engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l’équilibre d’un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d’être à la fois ici et ailleurs. »

Rendez-vous à l’Auditorium.

Michel Bussi vient nous présenter son dernier roman La nouvelle Babel (paru aux éditions Les Presses de la Cité). Jouant avec les codes du suspens, de la manipulation et du roman d’anticipation, jamais Michel Bussi ne vous aura autant fait voyager.

Rendez-vous à l’Auditorium.

Michel Bussi vient nous présenter son dernier roman La nouvelle Babel (paru aux éditions Les Presses de la Cité). Jouant avec les codes du suspens, de la manipulation et du roman d’anticipation, jamais Michel Bussi ne vous aura autant fait voyager. « 2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés… Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s’engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l’équilibre d’un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d’être à la fois ici et ailleurs. »

Rendez-vous à l’Auditorium.

MAM

dernière mise à jour : 2022-04-18 par