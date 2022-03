Rencontre : Miche lac Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Rencontre : Miche lac à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-03-18 18:00:00

Dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des poètes 2022, manifestation nationale visant à promouvoir la poésie, dont le thème cette année est l'éphémère, la médiathèque Simone Veil organise une rencontre avec Michel Lac, poète. Au programme, lectures de ses œuvres par Marie et Michel Lac, ainsi que l'association Mots et Compagnie.

