Rencontre MIA « Mieux gérer le facteur religieux au travail et dans mon organisation »

Rencontre [MIA](https://mia-ge.ch/) « Mieux gérer le facteur religieux au travail et dans mon organisation » avec l’association Rhizome ————————————————————————————————————————————— Que l’on soit actif.ve dans le domaine social, éducatif, dans le soutien psychologique, l’aide aux migrant.e.s, ou la défense des droits des minorités, il n’est pas rare d’être confronté.e.s à des questions relatives à la laïcité, des interrogations quant à la gestion de la diversité religieuse, ou encore des problématiques en lien avec des dérives sectaires potentielles. Comment mieux gérer le facteur religieux au travail ? Que faire en cas d’inquiétude pour un.e bénéficiaire dont l’engagement religieux questionne ? Comment réagir si l’on redoute une rupture scolaire, familiale, professionnelle causée par une adhésion religieuse ? A qui s’adresser pour une information sur un groupe religieux, les aspects légaux relatifs aux pratiques religieuses en Suisse ou la laïcité à Genève ? Comment aborder un enjeu religieux qui provoque des tensions au sein de mon organisation ou de mon association ? [Rhizome](https://pole-rhizome.ch/) est un pôle de compétences sur les questions religieuses et idéologiques qui informe et accompagne les professionnel.e.s dans toute problématique religieuse. Son champ d’action va de la gestion du facteur religieux dans la vie professionnelle ou privée, à la prévention des radicalisations violentes.

Gratuit

Mardi 16 novembre. Salle Equitable (Arcade extérieure ), Maison Internationale des Associations, 15 rue des Savoises, 12h 15-13h 30. Entrée libre.

