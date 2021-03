Rencontre MIA Mardi 23 mars. Quelles possibilités pour autofinancer mon association ? Maison internationale des associations, 23 mars 2021-23 mars 2021, Genève.

Maison internationale des associations, le mardi 23 mars à 12:00

Dans le contexte actuel où il est difficile pour les associations de trouver chaque année suffisamment de fonds pour leurs activités, développer son autofinancement et des activités payantes est une stratégie de plus en plus prisée par les associations. Cette rencontre permet aux participant.e.s de réfléchir à une diversification de leurs sources de financement avec le développement de prestations payantes auprès de leurs bénéficiaires ou de partenaires. On y évoquera des exemples concrets utilisés par des associations locales et internationales. Participation 25 frs, entièrement reversée à l’association [Soft-Power](https://www.soft-power.ch/). Inscriptions sur [inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch)

25 frs

Aurore Bui de l’association Soft-Power interviendra par Zoom dans le cadre du cycle MIA “Philanthropie et recherche de fonds”.

Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T12:00:00 2021-03-23T13:30:00