Rencontre MIA, jeudi mardi 1er février « Activité économique des associations et fiscalité » Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Rencontre MIA, jeudi mardi 1er février « Activité économique des associations et fiscalité » Maison internationale des associations, 1 février 2022, Genève. Rencontre MIA, jeudi mardi 1er février « Activité économique des associations et fiscalité »

Maison internationale des associations, le mardi 1 février à 12:15

Dans le cadre de notre cycle « Associations et fiscalité », la MIA vous propose un webinaire gratuit avec la Dre Giedre Lideikyte Huber et Vincent Pfammater du Centre en philanthropie de l’UNIGE. En collaboration avec le Centre en philanthropie de l’UNIGE et le Centre d’Accueil de la Genève Internationale (CAGI). En ligne uniquement. Gratuit. Le code d’accès sera envoyé après inscription sur [inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch)

Gratuit

Vous vous posez des questions sur les conséquences fiscales des activités économiques de votre association ou de votre ong ? Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T12:15:00 2022-02-01T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Maison internationale des associations Adresse Rue des Savoises 15, 1205 Genève Ville Genève lieuville Maison internationale des associations Genève

Maison internationale des associations Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/