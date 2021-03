Genève Maison internationale des associations Genève Rencontre MIA jeudi 18 mars, “Les bonnes pratiques pour mener des séances virtuelles” avec Witty Innovation Lab Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

————————————————————————————————————————————- Pour les bénévoles et les salarié.e.s des associations, l’animation de séances en ligne perdurera certainement au-delà de la crise sanitaire. Cette introduction vous permettra d’acquérir les bases pour “créer de l’intelligence collective à distance”. 8-10 participant.e.s maximum pour le prix réduit de 50 frs sur [inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch) Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous pouvez participer aux modules d’approfondissement organisés par [Witty Innovation Lab](http://www.welcometowitty.com/witty-academy-virtuel).

Introduction à l’animation de séance en ligne pour les associations. Jeudi 18 mars 12h-14h par Zoom Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction

