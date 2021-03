Genève Maison internationale des associations Genève Rencontre MIA jeudi 15 avril, “La diversité dans la gouvernance des organes dirigeants des associations et fondations) Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Rencontre MIA jeudi 15 avril, “La diversité dans la gouvernance des organes dirigeants des associations et fondations) Maison internationale des associations, 15 avril 2021-15 avril 2021, Genève. Rencontre MIA jeudi 15 avril, “La diversité dans la gouvernance des organes dirigeants des associations et fondations)

Maison internationale des associations, le jeudi 15 avril à 12:00

La diversité dans la gouvernance des organes dirigeants des organisations non-profit (associations et fondations) —————————————————————————————————————– La diversité au sein de la gouvernance des organisations est un sujet d’importance croissante dans la société actuelle. Si habituellement, cette question est liée à la composition des conseils d’administrations d’entreprises, le secteur “non- profit” s’oriente lui aussi, bien que prudemment, vers une conception plus diversifiée de son organe dirigeant. Considérant le sujet comme un facteur d’importance significative pour augmenter l’efficience du secteur philanthropique en particulier à un moment où celui-ci joue un rôle sociétal fondamental, le Centre en philanthropie de l’Université de Genève a choisi d’approfondir ce thème encore peu exploré. Lors de ce webinaire, il s’agira (i) de présenter brièvement les premiers résultats d’une enquête empirique menée auprès de membres de conseils de fondations d’utilité publique en Suisse et (ii) d’échanger à propos des enjeux liés à la diversité : pourquoi diversifier son comité/conseil ? Comment procéder ? La diversité au sein de la gouvernance des organisations non-profit est-elle un facteur d’efficience ? Participation gratuite. Inscription obligatoire sur [inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch)

Gratuit

Laetitia Gill, Directrice exécutive du Centre en Philanthropie de l’Université de Genève (GCP) interviendra en ligne dans cette Rencontre MIA organisée en partenariat avec le GCP et SwissFoundations Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T12:00:00 2021-04-15T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Maison internationale des associations Adresse Rue des Savoises 15, 1205 Genève Ville Genève