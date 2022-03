Rencontre MIA « Comment mon association peut-elle être actrice de l’économie sociale et solidaire ? » Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Rencontre MIA « Comment mon association peut-elle être actrice de l'économie sociale et solidaire ? »

Maison internationale des associations, le jeudi 10 mars 2022

Acteur dynamique du développement économique régional, [**APRÈS – Le réseau de l’économie sociale et solidaire**](https://www.apres-ge.ch/) est une association sans but lucratif, qui s’engage pour la promotion et la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la région genevoise. Depuis son lancement en 2004, qui marque la formalisation du mouvement ESS en Suisse romande, elle a connu un essor considérable et regroupe aujourd’hui plus de 370 entreprises et organisations. Inscription obligatoire sur [inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch)

APRES, le réseau de l’économie sociale et solidaire (ESS), peut accompagner votre association afin que son fonctionnement réponde aux exigences de la durabilité. Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction

