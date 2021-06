Genève Maison internationale des associations Genève Rencontre MIA avec le service public, “Engagement de stagiaires et salaire minimum” Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Rencontre MIA avec le service public, “Engagement de stagiaires et salaire minimum” Maison internationale des associations, 22 juin 2021-22 juin 2021, Genève. Rencontre MIA avec le service public, “Engagement de stagiaires et salaire minimum”

Maison internationale des associations, le mardi 22 juin à 12:00

Beaucoup d’associations locales ou d’ONG internationales emploient des stagiaires à Genève. Depuis plusieurs années déjà, le canton a encadré ces engagements par des règles plus strictes afin d’éviter l’exploitation de stagiaires dans le secteur privé comme dans le secteur public. L’introduction d’un salaire minimum à Genève en novembre 2020 concerne certaines catégories de stagiaires. Depuis le 1er janvier 2021, ce salaire minimum est de 23,14 francs par heure, soit de 4’512 francs bruts par mois pour un poste à plein temps (45 heures par semaine). Cette Rencontre est organisée en partenariat avec le Centre d’accueil de la Genève internationale (CAGI) et verra intervenir Julien Dubouchet Corthay, directeur du Service de l’inspection du travail à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT).

Entrée gratuite, inscription obligatoire sur inscriptions@mia-ge.ch. avec l’indication si vous souhaitez assitez en présentiel ou bien en ligne. La Rencontre sera diffusée en direct.

Cette Rencontre vous permettra d’actualiser vos connaissances sur les conditions de stage et l’application du salaire minimum pour les stagiaires. Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T12:00:00 2021-06-22T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison internationale des associations Adresse Rue des Savoises 15, 1205 Genève Ville Genève lieuville Maison internationale des associations Genève