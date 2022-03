RENCONTRE MÉTIERS PASS CULTURE : L’ÉQUIPE DE L’EMPREINTE ET LE GROUPE WAKAN TANKA L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

**OFFRE RÉSERVÉE AUX BÉNÉFICIAIRES DU PASS CULTURE** Rencontrez des membres de l’équipe de L’Empreinte ainsi que le groupe Wakan Tanka. Au programme, visite de la salle et des métiers de la structure ainsi que présentation d’un groupe en développement avec Wakan Tanka. Pour écouter les WAKAN TANKA – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCbWk8D-RONHucl_IjqGaYVQ) Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr)

Dans le cadre des rencontres métiers du Pass Culture, découvrez les métiers de l’Empreinte ainsi que Wakan Tanka, groupe en développement accompagné par l’Empreinte. L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

