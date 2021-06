Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Rencontre – Métier – Exposition Dualités Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Rencontre – Métier – Exposition Dualités Montbéliard, 23 juin 2021-23 juin 2021, Montbéliard. Rencontre – Métier – Exposition Dualités 2021-06-23 18:00:00 – 2021-06-23 20:00:00

Montbéliard Doubs Par Françoise Lecorre, restauratrice de peintures.

Lors de la préparation de cette exposition, de nombreuses oeuvres ont été restaurées pour vous être présentées sous leur meilleur jour.

Venez découvrir le métier de restaurateur de peintures avec Françoise Lecorre, qui est intervenue sur les toiles exposées dans Dualités. > Entrée libre.

> Place limitées. Réservation au 03 81 99 22 57

> Place limitées. Réservation au 03 81 99 22 57

