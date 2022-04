Rencontre mensuelle Lecteurs Anonymes – François Cognard (Tobina Film) Amphithéâtre Jean Renoir – groupe ESRA, 19 avril 2022, .

Rencontre mensuelle Lecteurs Anonymes – François Cognard (Tobina Film)

Amphithéâtre Jean Renoir – groupe ESRA, le mardi 19 avril à 19:30

La prochaine rencontre mensuelle des Lecteurs Anonymes aura lieu le 19 avril 2022 à partir de 19h30 avec François Cognard, producteur à Tobina Film. Journaliste au magazine de cinéma Starfix, correspondant pour TF1 et Canal+ à Los Angeles, responsable de la structure de développement Canal+ Écriture à l’origine des longs-métrages Le Pacte des loups de Christophe Gans, Maléfique d’Éric Valette et Un Prophète de Jacques Audiard, François Cognard a créé la société de production Tobina Film en 2004. Tobina Film a produit les néo-giallos Amer (2009) et L’Étrange couleur des larmes de ton corps (2013) de Hélène Cattet et Bruno Forzani, le thriller Insensibles (2012) de Juan Carlos Medina, la comédie noire Je me tue à le dire (2016) de Xavier Seron, le polar Laissez bronzer les cadavres (2018), troisième long-métrage d’Hélène Cattet et Bruno Forzani, le drame fantastique Tous les dieux du ciel (2019) de Quarxx, ainsi que le long-métrage documentaire Texas Trip, A Carnival of Ghosts (2020) de Maxime Lachaud et Steve Balestreri, consacré à la scène musicale alternative texane née dans les ruines des drive-in et du cinéma d’exploitation. En 2022, Tobina Film a coproduit Ella écrit et réalisé par l’israélienne Ma‘ayan Rypp et le court-métrage Dilemne, Dilemme de Jacky Godlberg avec Vincent Macaigne et Julia Faure. Comme pour les précédentes rencontres, nous nous retrouverons à l’amphi Jean Renoir de l’ESRA quai de Grenelle pour cet évènement. La rencontre sera suivie d’un apéro avec notre invité, alors venez avec une bouteille et de quoi grignoter. A très vite ! L’équipe des Lecteurs Anonymes

5e pour les non membres de l’association

Ce mois-ci, les LA rencontrent François Cognard, ancien journaliste de Starfix, responsable de Canal + Ecriture, et producteur au sein de Tobina Film.

Amphithéâtre Jean Renoir – groupe ESRA 37 quai de Grenelle 75015 Paris Quartier de Grenelle Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T19:30:00 2022-04-19T22:00:00