Rencontre mensuelle de l’habitat participatif – Résilience énergétique Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre mensuelle de l’habitat participatif – Résilience énergétique Maison de l’Habitant, 19 octobre 2022, Nantes. 2022-10-19

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui sur inscription (jauge limitée) Tout public, sur inscription Nous vous invitons pour cette nouvelle rencontre mensuelle de l’habitat participatif à venir échanger sur ce sujet, en découvrant des initiatives innovantes en matière d’habitat et d’énergie, portées par des groupes d’habitants. La résilience énergétique, de quoi parle-t-on et quels sont les enjeux ? Pour y répondre, nos témoins et l’association Habitats & Energies Naturels nous livreront leur retour d’expériences sur la mise en place de dispositifs pertinents et efficaces à l’échelle de leur lieu de vie en habitat participatif. Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://yurplan.com/event/Rencontre-mensuelle-de-l-habitat-participatif-Resilience-energetique/93269#/

