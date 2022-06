Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Maison de l’Habitant, 30 juin 2022, Nantes. 2022-06-30

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui sur inscription : www.adil44.fr Pour cette dernière rencontre mensuelle de l’habitat participatif de la saison, nous vous proposons de venir poser toutes vos questions sur l’habitat participatif… Quelles sont les étapes d’un projet ? Combien de temps ça prend ? A quoi peut-on participer ? Y-a-t-il des différences avec la colocation ? Où et quels sont les projets qu’il est toujours possible de rejoindre et qui contacter ? L’association l’Echo-habitants répondra à vos questions sur ce qu’est l’habitat participatif et les conditions de sa réussite. Sous la forme d’une grande foire aux questions, cette rencontre s’adresse autant aux personnes qui découvrent le sujet qu’à celles qui souhaitent échanger et affiner leur réflexion, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure ! Les projets en phase de lancement seront également présentés. Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 http://www.adil44.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Maison de l'Habitant Adresse 12 Rue Président Edouard Herriot Ville Nantes lieuville Maison de l'Habitant Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de l'Habitant Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Maison de l’Habitant 2022-06-30 was last modified: by Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Maison de l’Habitant Maison de l'Habitant 30 juin 2022 Maison de l'Habitant Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique