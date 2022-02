Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public, sur inscription Rencontre mensuelle de l’habitat participatif à La Maison de l’Habitant : « Découvrir les étapes d’un projet par le jeu ». Découvrez les différentes facettes d’un projet d’habitat participatif de façon ludique et interactive, avec l’association L’Echo-Habitants. En participant à une session de jeu, vous déroulerez à plusieurs, les étapes d’un projet en vous mettant en situation d’un groupe de futur.es habitant.es. Evénement gratuit, en présentiel à la Maison de l’Habitant. Jauge limitée, inscription obligatoire : https://ypl.me/kLm Pour toute question : contact@adil44.fr Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://www.facebook.com/events/454932793017411/?ref=newsfeed

