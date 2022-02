Rencontre : Mathias Malzieu Le Havre, 2 mars 2022, Le Havre.

2022-03-02 18:00:00 – 2022-03-02

Il aura fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire « Le Guerrier de porcelaine », son roman le plus intime.

Alliant humour et poésie, il retrace l’enfance de son père qui a neuf ans en juin 1944 alors qu’on l’envoie, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation. Mathias Malzieu s’interroge sur les liens puissants de la filiation dans ce superbe roman. Musicien, chanteur, écrivain, Mathias Malzieu est l’auteur des romans « La mécanique du cœur », « Une sirène à Paris », « Journal d’un vampire en pyjama » ou encore « Le plus petit baiser jamais recensé ».

Mercredi 2 mars à 18h – Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Gratuit, sur réservation.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/25607/

Mercredi 2 mars à 18h – Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Gratuit, sur réservation.

