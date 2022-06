Rencontre Masterclass cinéma #2 Melle, 23 juillet 2022, Melle.

Rencontre MasterClass Cinéma #2

Samedi 23 juillet à 18h au Metullum à Melle

Masterclass avec le réalisateur, scénariste et producteur de films d’animation Xavier Picard qui présentera « Les moomins sur la riviera ». En exclusivité, il présentera également son travail sur son prochain long métrage d’animation 100 % local, « Marie-Louise ». Véritable hommage à ses ancêtres et au monde paysan, le film s’inspire directement des carnets de son grand-père et des paysages du village de Sainte-Soline et du Pays Mellois.

