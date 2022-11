Rencontre / Makenzy Orcel, une somme humaine Cité internationale des arts, 20 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 20 novembre 2022

de 17h00 à 19h00

. gratuit

En partenariat avec la Maison de la Poésie-Scène littéraire et dans le cadre du festival littéraire “Paris en toutes lettres”, la Cité internationale des arts propose une soirée autour du roman Une somme humaine de Makenzy Orcel, finaliste du prix Goncourt 2022.

Cette soirée prendra la forme d’une lecture et d’un dialogue entre l’auteur haïtien, actuellement en résidence à la Cité internationale des arts, l’écrivain Sami Tchak et l’écrivaine et slameuse Ernis, lauréate du prix Voix d’Afriques 2022 et également résidente à la Cité internationale des arts.

Le festival Paris en toutes lettres est fondé sur les hybridations entre les genres littéraires et les formes artistiques ainsi que sur les résonances entre la géographie parisienne et sa vie littéraire. À partir de la Maison de la Poésie-Scène littéraire, il se déploie sur 14 lieux dont la Cité internationale des arts. Parmi plus de cinquante lectures, rencontres ou concerts littéraires, on trouve également d’insolites conférences et de curieuses performances. À travers ce foisonnement de lieux et de propositions, c’est à un Paris vivant et traversé de littérature que le festival donne voix.

Makenzy Orcel (Haïti) est en résidence par le biais du programme « 2-12 » de la Cité internationale des arts.

Sur Une somme humaine de Makenzy Orcel

La voix de l’héroïne nous parvient depuis l’outre-tombe. À la fois anonyme et incarnée, c’est la voix d’une seule femme et de toutes les femmes. Elle nous raconte dans des carnets dérobés au temps et à la mort une enfance volée, une adolescence déchirée, une vie et un destin brisés.

Ayant grandi dans un village de province, négligée par ses parents, surtout par sa mère qui lui préfère les roses de son jardin, c’est à peine si elle trouve quelque réconfort auprès de sa grand-mère. Elle s’échappe à Paris dans l’espoir de mener une vie à l’abri des fantômes du passé. Elle y rencontre l’amour avec un homme ayant fui la guerre au Mali, fait l’expérience du monde du travail, avant de subir finalement l’épreuve de l’abandon.

En nous livrant l’autobiographie d’une morte dans une langue fulgurante, Makenzy Orcel nous fait pénétrer, à travers cette somme humaine, deuxième volet d’une trilogie initiée par L’Ombre animale, dans le ventre poétique du monde.

À lire

Makenzy Orcel, Une somme humaine, Rivages, 2022

Ernis, Comme une reine, JC Lattès, 2022, Prix Voix d’Afriques 2022

Sami Tchak, Le continent du Tout et du presque Rien, JC Lattès, 2021

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

