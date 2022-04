Rencontre Maison des familles Maison des habitants du burck Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Rencontre Maison des familles

Maison des habitants du burck, le mardi 12 avril à 18:30

Maison des habitants du burck, le mardi 12 avril à 18:30

La Ville de Mérignac a le projet de créer un espace qui sera un lieu ressource à destination de toutes les familles. Cet accueil, bienveillant et solidaire, s’adressera à tous les membres de la famille, quelle que soit la place occupée, enfants, parents, grands-parents, beaux-parents, (…), afin d’y trouver information, écoute, orientation et convivialité et ainsi participer à l’épanouissement de chacun. Si vous souhaitez contribuer à la construction de ce lieu, dans un esprit de collaboration et de partage, joignez-vous à nous pour cette première rencontre ! Possibilité d’accueil des enfants durant le temps d’animation. Sur inscription sur [missionparentalite@merignac.com](mailto:missionparentalite@merignac.com) ou par téléphone au 07 86 57 36 77. Si vous souhaitez contribuer à la construction de ce nouveau lieu, dans un esprit de collaboration et de partage, rendez-vous le mardi 12 avril à 18h30 à la Maison des habitants du Burck ! Maison des habitants du burck rue du Maréchal Foch 33700 Mérignac Mérignac Le Burck Gironde

