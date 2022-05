Rencontre lycéennes de video 2022 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

L'Association des Rencontres Lycéennes de Vidéo réunit, pendant 3 jours, 300 jeunes lycéens, accompagnateurs et vidéastes amateurs venus de toute la France et d'autres pays européens. Le thème 2022 est : Traversée

