Rencontre : L'Ukraine, l'Europe et le monde : perspectives d'après-guerre
Hôtel de Ville
Paris

Paris

Le lundi 13 juin 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Évènement co-organisé par la Ville de Paris et l’Institut d’Études Avancées qui réunit deux chercheurs ukrainiens, Mykola Riabchuk et Oksana Mitrofanova ainsi qu’Anne de Tinguy, spécialiste des questions internationales. L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février 2022 a déclenché une guerre dont les répercussions ont immédiatement été globales et qui a profondément modifié l’ordre géopolitique international. Le conflit a été marqué par une mobilisation sans précédent des pays européens et de leurs alliés en soutien à l’Ukraine, ainsi que par une accélération de la reconfiguration des alliances diplomatiques et militaires en Europe et un isolement accru de la Russie. Au-delà du drame humain que représente la guerre, qui laissera malheureusement le pays profondément blessé, comment peut-on aujourd’hui envisager l’après-guerre pour l’Ukraine ? La reconstruction matérielle du pays sera aussi l’occasion d’instaurer durablement de nouvelles relations entre l’Ukraine et ses voisins et de lui faire jouer un rôle inédit dans le concert des nations. Pour dessiner ces perspectives, la Ville de Paris et l’Institut d’études avancées de Paris ont réuni deux chercheurs ukrainiens, excellents connaisseurs de l’histoire du pays et de sa géopolitique, et une chercheuse parisienne, grande spécialiste des relations internationales de la Russie et de l’Ukraine. Entrée libre sur réservation obligatoire Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/l-ukraine-l-europe-et-le-monde-perspectives-pour-l-apres-guerre https://my.weezevent.com/lukraine-leurope-et-le-monde-perspectives-pour-lapres-guerre

