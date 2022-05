Rencontre LPO, 20 décembre 2022, .

2022-12-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-20

Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

La fabuleuse histoire du Gypaète Barbu.

Deux biologistes vous content les mœurs et la fabuleuse histoire de ce rapaces hors du commun. Le gypa fédère le plus vaste programme de protection et de conversation d’oiseaux en Europe. Mais dans l’équilibre fragile de la nature, rien n’est jamais gagné.

Quelles menaces pèsent encore sur ce vautour ?

Rendez-vous à 20h30 à la salle Jean Le Bosqué à Harfleur (place d’Armes).

Renseignements : 07.71.62.85.67

