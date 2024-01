Rencontre littérature : Paule Du Bouchet à la Librairie de Paris Librairie de Paris Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Paule Du Bouchet à l’occasion de la parution de son livre « La Langue des hirondelles » aux Éditions Gallimard.

Au programme : Rencontre et dédicace suivi d’un verre amical.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez découvrir La Langue des hirondelles publié aux Éditions Gallimard

À PROPOS

Retour sur les territoires de l’enfance

L’été dans la maison de la grand-mère, les enfants construisent des cabanes, explorent des maisons abandonnées, jouent et se découvrent. Le père leur lit L’Odyssée et parle la « langue de l’hirondelle », cette langue de vérité et de sauvagerie, refuge hors des conventions. C’est la langue du poète, et celle qui renoue intimement avec soi.

Paule du Bouchet est également éditrice. Elle a notamment publié Debout sur le ciel (2018, prix Anna-de-Noailles de l’Académie française), L’année blanche (2023) aux Éditions Gallimard.

Librairie de Paris 7-11 place de Clichy 75017 Paris

Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-146020/cuisine-superlumos/ https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-146020/cuisine-superlumos/

©Francesca Mantovani